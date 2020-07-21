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سيارات

تعرف على موعد الكشف عن 4 سيارات كوبيه من الفئة الرابعة لـ BMW

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BMW لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة، الكشف عن أفضل 4 سيارات كوبيه، وهي الكوبيه، المكشوفة، M4 المكشوفة، النموذج الأعلى في السلسلة يحمل الكلية الكبيرة في مقدمة السيارة المفاهيمية "BMW Concept 4 Series Coupé".


وأوضحت شركة BMW أن هذا الجيل الجديد من السيارة سيتم تقديمه بالأسواق العالمية بعدة فئات من المحركات وهي  موديل 430i و430i xDrive بمحرك بنزين 4 أسطوانات - بشاحن توربيني – 2000 سي سي – 255 حصان – 399 نيوتن متر، والتسارع  من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 5.6 ثانية (5.4 ثانية مع خاصية xDrive للدفع الكلي).


ويظهر تصميم الكوبيه المثير والمقوس بهيكل محسّن - بشكل طبيعي مع شبك Hofmeister ، ومرايا جانبية محسّنة ديناميكيًا هوائيًا، وأقواس عجلات متوهجة بقوة بالإضافة إلى خلفية، ويأتي M4 عجلات من سبيكة خاصة وإطارات عريضة ويخفي نظام كبح أكبر.


وفى المقدمة تأتي المصابيح الأمامية الضيقة بالكلية، والتي يتم سحبها إلى أسفل بعمق تحتوي المآزر الجديدة التي تم رسمها بقوة أكبر على مآخذ  هواء أكبر من أجل تزويد المحرك القوي بهواء تبريد كاف.


أما المقصورة الداخلية لـ BMW M4، فيمكن للسائق والراكب الأمامي الاستمتاع بجميع أنواع المعدات الرياضية، وتتوفر المقاعد الرياضية أيضًا، مثل عجلة القيادة M وتطبيقات الألومنيوم والكربون وشعارات M الإلزامية.

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