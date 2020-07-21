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رياضة

في حالة الانتهاء من فرع أكتوبر.. أحمد مرتضى: لن أخوض انتخابات الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:38 ص
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه لن يخوض انتخابات النادي المقبلة في حالة الانتهاء من فرع 6 أكتوبر الذي يشمل بناء استاد جديد للنادي.

وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" كنت أنوي عدم الترشح للانتخابات المقبلة ولكن تحدي فرع 6 أكتوبر واستاد النادي الجديد اضطرني للتراجع عن قراري، وفي حالة الانتهاء منهما لن أترشح مجددًا".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن الهجوم الممنهج الذي تعرض له المجلس الحالي للزمالك جعله يرغب في الابتعاد عن العمل العام.
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