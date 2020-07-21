وزيري: مقابر المماليك ملكية خاصة وليست آثارا

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن مقابر المماليك تعتبر ملكية خاصة وليست آثارا.





وأضاف مصطفى وزيري في تصريحات تليفزيونية:" طبقا لقانون حماية الآثار؛ فإنه للإ علان عن أي أثر؛ يجب أن يمر على بنائه أكثر من مئة عام منذ صدور القانون 1983".





وأوضح مصطفى وزيري:" رغم أن المقابر ليست أثرية؛ إلا أنه تم تشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد ولوحات القبور"، مضيفا:" محور الفردوس بعيدا عن حرم الآثار الإسلامية".





وأكمل مصطفى وزيري:" لا يتم تنفيذ مشروع إلا بالتنسيق مع المجلس الاعلى للاثار"، مضيفا:"ادارة الجبانات تابعة للمحافظة نسقت مع الأهالي لنقل الرفات".



