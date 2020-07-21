وزيري: مقابر المماليك ملكية خاصة وليست آثارا

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن مقابر المماليك تعتبر ملكية خاصة وليست آثارا.
وأضاف مصطفى وزيري في تصريحات تليفزيونية:" طبقا لقانون حماية الآثار؛ فإنه للإعلان عن أي أثر؛ يجب أن يمر على بنائه أكثر من مئة عام منذ صدور القانون 1983".
وأوضح مصطفى وزيري:" رغم أن المقابر ليست أثرية؛ إلا أنه تم تشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد ولوحات القبور"، مضيفا:" محور الفردوس بعيدا عن حرم الآثار الإسلامية".
وأكمل مصطفى وزيري:" لا يتم تنفيذ مشروع إلا بالتنسيق مع المجلس الاعلى للاثار"، مضيفا:"ادارة الجبانات تابعة للمحافظة نسقت مع الأهالي لنقل الرفات".
ولفت مصطفى وزيري إلى أن هناك مدافن للمماليك البحرية في "قرافة المماليك ولم يتم إزالتها، بل العمل جارٍ على ترميمها.