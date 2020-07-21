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وزيري: مقابر المماليك ملكية خاصة وليست آثارا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:19 ص
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
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هاني حسين
قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن مقابر المماليك تعتبر ملكية خاصة وليست آثارا.

وأضاف مصطفى وزيري في تصريحات تليفزيونية:" طبقا لقانون حماية الآثار؛ فإنه للإعلان عن أي أثر؛ يجب أن يمر على بنائه أكثر من مئة عام منذ صدور القانون 1983".

وأوضح مصطفى وزيري:"  رغم أن المقابر ليست أثرية؛ إلا أنه تم تشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد ولوحات القبور"، مضيفا:" محور الفردوس بعيدا عن حرم الآثار الإسلامية".

وأكمل مصطفى وزيري:" لا يتم تنفيذ مشروع إلا بالتنسيق مع المجلس الاعلى للاثار"، مضيفا:"ادارة  الجبانات  تابعة للمحافظة نسقت مع الأهالي لنقل الرفات".

ولفت مصطفى وزيري إلى أن هناك مدافن للمماليك البحرية في "قرافة المماليك ولم يتم إزالتها، بل العمل جارٍ على ترميمها.
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