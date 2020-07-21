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محافظات

محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجدد بالدقهلية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، زيارة، مساء الإثنين، إلى مديرية الأمن ومقر منطقة شرق الدلتا والإدارة العامه للامن الوطنى بالمنصورة، قدموا خلالها للواء رأفت عبد الباعث الفقى مدير الأمن الجديد، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا الجديد ، وللواء حسام عبد الواحد على تجديد الثقة به مديرا للأمن الوطنى بالدقهلية، وذلك خلال حركة القيادات الشرطية الاخيرة.

وأشاد المحافظ خلال زيارته بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصر، جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، هذا فضلًا عن جهود رجال الشرطة المستمرة مع اجهزة المحافظة فى التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة،تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الامن للمواطنين والسير قدما فى تحقيق التنمية الشاملة التي لن تتحقق بدون الأمن والأمان. 

وأكد محافظ الدقهلية على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة، مشيرا الى أننا جميعا نعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة الدقهلية.

 وقد اعرب جميع القيادات الامنية الجدد عن عظيم الشكر والامتنان والتقدير  لمحافظ الدقهلية ومرافقوه من القيادات، على تهنئتهم الكريمة، مؤكدين حرص الأجهزة الأمنية علي حفظ الأمن والأمان في كافة قرى ومدن ومراكز المحافظة، والعمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للحفاظ على الانضباط وتحقيق أهداف التنمية،مؤكدين علىً التصدي الحاسم لكافة اشكال الخروج على القانون حفاظًا على الأمن العام وتوفير الامن والامان للمواطنين فى ربوع محافظة الدقهلية 
محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجدد بالدقهلية
محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجدد بالدقهلية
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