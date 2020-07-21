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رياضة

مبحبش أفضح حد.. أحمد مرتضى: رفضت الحصول على فيديوهات مسيئة لخصوم مجلس الزمالك..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:16 ص
احمد مرتضى
احمد مرتضى
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محمد رشاد
أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه رفض الحصول على فيديوهات مسيئة ونشرها لبعض خصوم والده مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" مبحبش أفضح حد..وقلت للشخص الذي أحضر لي فيديوهات لخصوم مرتضى منصور ومنهم إعلامي شهير (اتكل على الله)".

وأردف أحمد مرتضى:" هذه حياة شخصية والله يستر العباد فكيف أنا أقوم بفضحها ونشرها".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن مقطع الفيديو الذي انتشر لمرتضى منصور رئيس النادي "مفبرك" ولا أساس له من الصحة، وضمن حملة ممنهجة ضد مجلس الزمالك.
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