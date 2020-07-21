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رياضة

أخبار الرياضة السعودية: الهلال يحسم مصير هتان باهبري.. والفتح يبدأ في إنشاء استاد خاص

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على مدار يوم أمس، والتي نرصد لكم أبرزها الآن.



فجر مجلس إدارة نادي الفتح السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه إنشاء ملعبين جديدين للفريق الأول لكرة القدم.


والفتح حقق واحدا من أكبر الإنجازات في تاريخ الرياضة السعودية، عندما توج ببطولة دوري المحترفين، في موسم 2012-2013.



حسم الإعلامي الرياضي السعودي حمود القحطاني، الجدل المثار بشأن رحيل النجم الدولي هتان باهبري، من نادي الهلال السعودي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.


وترددت أنباء عديدة بشأن نية نادي الهلال، الاستغناء عن الثلاثي "نواف العابد، وهتان باهبري، وعبدالله الحافظ"، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
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