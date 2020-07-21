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رياضة

أحمد مرتضى عن ملف نادي القرن: سيصل إلى فيفا خلال أيام.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:05 ص
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي "فيفا" خلال أيام قليلة مقبلة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عامًا ماضية، ونسعى ليكون شاملا ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي".

وأكمل:" الفكرة ليست في تقديم ملف فحسب، بل لا بد وأن يكون وافيًا ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقًا للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قاريًا.
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