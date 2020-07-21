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رياضة

رئيس الاتحاد السكندري: نساند قطاع الناشئين بقوة لتحقيق نتائج طيبة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:22 ص
اجتماع مصيلحي مع
اجتماع مصيلحي مع قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى مع قطاع الناشئين لكرة القدم مساء الاثنين"، في حضور إمام محمدين رئيس القطاع وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمود القاضى عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي وأيمن عوض مدير فرع سموحة . 

وأكد  محمد مصيلحى خلال الاجتماع أن كل من عمل بالقطاع الموسم الماضى هو ابن أبناء النادى وقدم كل ما لديه من خبرات.


وأعرب مصيلحى عن ثقته فى قدره إمام محمدين ورفاقه فى الجهاز على إحداث طفرة كبيرة فى القطاع هذا الموسم تليق باسم الاتحاد السكندرى وتاريخه الكبير . 

وأضاف رئيس الإتحاد السكندرى أن الإدارة ستساند قطاع الناشئين وستدعمه بقوة من أجل تحقيق نتائج طيبة". 

واختتم مصيلحى كلامه بقوله: "الأجهزة الفنية بالقطاع ستكون فى حالة تقييم دائم ومستمر بالتنسيق مع رئيس القطاع ".
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