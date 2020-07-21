توقف قلبه.. طاقم طائرة النيل ينجح في إنقاذ حياة شاب مصري

نجح طاقم طبي علي طائرة النيل القادمة من السعودية إلى القاهرة في إنقاذ حياة شاب مصري الجنسية، توقف قلبه علي الطائرة نتيجة مضاعفات مرضه، وهبطت الطائرة وعليها الراكب بصحة جيدة بعد تدخل الطاقم الطبي وتم نقله إلى المستشفى .





قالت مصادر طبية بالمطار، إن طاقم ضيافة رحلة طيران النيل رقم 2482 القادمة من الجوف بالسعودية، فوجئ بسوء حالة الراكب المصري ( 36 عاما) وتوقف قلبه ، وتبين أنه مريض قلب وشلل نصفى وفشل كلوي وقادم للقاهرة لاستكمال علاجه.





وقام الدكتور حازم محمد بالحجر الصحي بالمطار والممرضة الهام زينهم أثناء تواجدهما لإنهاء اجراءات وصول الركاب علي الطائرة ومناظرتهم قبل الهبوط للتأكد من خلوهم من أي عدوى بعمل إنعاش قلبى رئوي وتدخل طبي ، وعاد النبض لقلب بعد توقفه واستعاد وعيه.



