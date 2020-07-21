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أخبار البلد

توقف قلبه.. طاقم طائرة النيل ينجح في إنقاذ حياة شاب مصري

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:28 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
نجح طاقم طبي علي طائرة النيل القادمة من السعودية إلى القاهرة في إنقاذ حياة شاب مصري الجنسية، توقف قلبه علي الطائرة نتيجة مضاعفات مرضه، وهبطت الطائرة وعليها الراكب بصحة جيدة بعد تدخل الطاقم الطبي وتم نقله إلى المستشفى.

قالت مصادر طبية بالمطار،  إن طاقم ضيافة رحلة طيران النيل رقم 2482 القادمة من الجوف بالسعودية، فوجئ بسوء حالة الراكب المصري ( 36 عاما) وتوقف قلبه ، وتبين أنه مريض قلب وشلل نصفى وفشل كلوي وقادم للقاهرة لاستكمال علاجه. 

وقام الدكتور حازم محمد بالحجر الصحي بالمطار والممرضة الهام زينهم أثناء تواجدهما لإنهاء اجراءات وصول الركاب علي الطائرة ومناظرتهم قبل الهبوط للتأكد من خلوهم من أي عدوى بعمل إنعاش قلبى رئوي وتدخل طبي ، وعاد النبض لقلب بعد توقفه واستعاد وعيه.

وفور هبوط الطائرة بالمطار قرر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار نقل الراكب تحت اشراف طبي كامل الي احد المستشفيات القريبة من المطار بعد انهاء اجراءات وصوله .
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