مستعدون لمساعدة الزمالك.. سفير مصر في المغرب يكشف مفاجأة بشأن لاعبي النادي العالقين.. فيديو

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عن موقف أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم نجمي فريق الزمالك من العودة للقاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل الانتظام مع الفريق في المران استعدادا لـ استنئاف بطولة الدوري المصري في 6 أغسطس المقبل.

وأكد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن المجال الجوي مغلق في المغرب حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مشددا على أن هناك بعض الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين العالقين في المغرب .







