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رياضة

مستعدون لمساعدة الزمالك.. سفير مصر في المغرب يكشف مفاجأة بشأن لاعبي النادي العالقين.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عن موقف أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم نجمي فريق الزمالك من العودة للقاهرة خلال الفترة المقبلة من أجل الانتظام مع الفريق في المران استعدادا لـ استنئاف بطولة الدوري المصري في 6 أغسطس المقبل.
وأكد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن المجال الجوي مغلق في المغرب حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مشددا على أن هناك بعض الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين العالقين في المغرب .


وأضاف أنه حتى الآن لم يتواصل أي مسؤول من الزمالك معه من أجل عودة لاعبي الفريق، مشددا على أن السفارة على استعداد لمساعدة الزمالك في عودة لاعبيه المغربيين.
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