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عفاف مصطفى تعتذر لـ عبد الرحمن أبو زهرة: كلمتك وجعتني ومكنتش عاوزة شهرة.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:43 ص
الفنانة عفاف مصطفى
الفنانة عفاف مصطفى
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محمود محسن
أكدت الفنانة عفاف مصطفى، أن تصريح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عندما قال "حسبى الله ونعم الوكيل" على انتقادها له؛ أوجعها بشدة.

وأضافت "عفاف مصطفى"، خلال لقاء عبر "زووم"، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى،:"كلمته وجعتنى جدًا ..أنا جِبِلَّة وأقدر اتحمل.. لكن بنتى منهارة".

ووجهت رسالة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ناشدته خلالها أن يتقبل اعتذارها، وتابعت:"أنا اسفه أنى صفيت حسابى وبعتذر ليك تانى وتالت ورابع و متزعلش يا حبيبى".

وقالت إنها لا تسعى للشهرة مطلقًا عندما انتقدت الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل على تصفية حساب ولكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لـ"أبو زهرة".

وتابعت :" أنا فى سن الستين ومعنديش صحة للشهرة فى هذا السن ..حبيت أخد بتارى فربنا جزانى وده درس ليا لا يمكن أن أنساه".
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