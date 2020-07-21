مصادرة 577 كيلو لحوم متنوعة فاسدة في الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري أنه تم شن حملة للمرور على عدد من منشآت بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع مديرية التموين وتمكنت من تحرير 11 محضر مخالفة باجمالي مضبوطات بلغت 577 كيلو جرام،

شملت 200 كيلو دجاج غير صالح بإحدى المطاعم الشهيرة بالمنصورة ،141كيلو كبدة ولحوم غير محتفظة بالخواص الطبيعية بمركز المنصورة،30 كيلو لحوم غير صالحة بقرية الطيبة مركز نبروه،57 كيلو لحوم تم ذبحها خارج السلخانة بمحل جزارة بطلخا،70 كيلو لحوم تم ذبحها خارج السلخانة بمحل جزارة بميت غمر،79 كيلو لحوم تم ذبحها خارج المجازر بمحل جزارة بمنية النصر .