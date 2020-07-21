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رياضة

متعب: نظام الذهاب والإياب الأفضل للأهلي والزمالك في أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:23 ص
عماد متعب
عماد متعب
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محمد رشاد
علق عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعودة نظام "الذهاب والإياب" لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن هذا القرار بعودة نظام الذهاب والاياب الافضل للأهلي والزمالك، وتزيد من فرصهم في الوصول لنهائي البطولة.

وأضاف، أن ترتيب المباريات جاء في مصلحة الأهلي والزمالك، لأنه في حالة تحقيق نتيجة سلبية في الذهاب سيكون أمامهما فرصة للتعويض في مباراتي العودة.

وأوضح، أن القرار هو فرصة لتواجد الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا ونضمن تحقيق بطولة لمصر.

وكانت دولة الكاميرون قد سبقت وقامت بالاعتذار لـ"كاف" ورفضت استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا "نصف النهائي والنهائي" بعد قيام "كاف" بتعديل نظام نصف النهائي ليقام من مباراة واحدة.
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