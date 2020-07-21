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محافظات

طوارئ بمستشفيات البحيرة ومرفق الإسعاف استعدادا لعيد الأضحى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة عن الانتهاء من خطة عمل لرفع درجة الاستعداد القصوى فى ١٨ مستشفى مركزى بنطاق المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة أن استعدادات المديرية ومرفق الإسعاف تضمنت تشكيل فريق عمل من مفتشي الاغذية بالإدارات الصحية ومكاتب الصحة تحت إشراف إدارة الأغذية بالمديرية.

وأوضح أنه تم وضع خطة عمل لقسم الوقائي بالمديرية للمرور والمتابعة المستمرة، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على أسعار محلات الجزارة مع لجنة مشتركة من مباحث التموين والطب البيطرى ومباحث التموين .

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وأشار وكيل صحة البحيرة إلى المرور على الأسواق مع شرطة المرافق ومباحث التموين لمراقبة الأغذية وسلامتها والتأكد من تواجد الشهادات الصحية ومراقبة نقل اللحوم بسيارات مستوفاة للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وأعلن عن  رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية ومواجهة أي حالات طارئة واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية فورا وتوفير جميع الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ.

ونوه الى انه رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الاسعافي كاملة وإعادة انتشار السيارات واستدعاء وتشكيل أطقم إسعاف أضافية وتوفير الأدوية الاسعافية طوال ال 24 ساعة لافتا إلى عمل تقریر یومی لغرفة العمليات الوقائية بما تم من إجراءات والاخطار عن اي حالات طارئة لمركز عمليات المحافظة.

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