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صاحب الشقة لا ذنب له.. مالك عقار مخالف يقرر تحمل نفقات التصالح.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:04 ص
مخالفات المباني
مخالفات المباني
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محمود محسن
قال مصطفى الطوخى صاحب عقار مخالف، إنه سيتحمل كافة نفقات التصالح لملاك الشقق فى العقار، كونهم لا ذنب لهم فى ذلك، موضحا أنه تعرض لعملية نصب من قبل آخرين شاركوه في هذا العقار، وقدموا رشاوى للمحليات، وعقب جمعهم الأموال من السكان؛ هربوا.

وأوضح "الطوخى "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى، أن المبانى المخالفة تمت عندما كانت الدولة ضعيفة وهزيلة.

وأشار إلى أنه كانت الرشاوى هى الأساس فى البناء، مشددًا على أنه كان يدفع رشاوى 20 ألف جنيه عن كل طابق.

وتابع قائلا :" اللى داق الظلم ميتمنهوش لغيره.. أنا راجل كوروديا واضحك عليا والساكن ملهوش ذنب".
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