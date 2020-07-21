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تعليم

ننشر مقترح قواعد التحويل لـ إعلام القاهرة للعام الجامعي 2021-2020

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:59 ص
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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ثابت البطل
قدمت الدكتورة سلوى العوادلي وكلية كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب،مذكرة للعرض على الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية وعلي مجلس الكلية بشأن قواعد التحويل إلى كلية الإعلام جامعة القاهرة للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وحصل "صدى البلد" على نسخة من قواعد التحويل الجديدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وجاءت على النحو التالي:

١- يتم تحويل الطلاب المستجدين من خلال مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة بشرط:
- أن يتم التحويل من خلال منظومة تقليل الاغتراب.
- أن يكون الطلاب من سكان القاهرة الكبرى.
- أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذي قبلته الكلية.
- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة في نفس عام القبول.
٢- الكلية لا تقبل تحويل الطلاب إليها في السنوات الثانية وما بعدها.
٣- الكلية لا تقبل تحويلات من كليات مناظرة في ضوء القدرة الاستيعابية للكلية ومحدودية مبانيها ومدرجاتها وفي الحالات الاستثنائية التي يتم فيها تحويل طلاب الكليات المناظرة يكون التحويل وفقا لقاعدة (الحد الأدنى لكليات قطاع الإعلام) التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات بشرط دخول البرنامج المميز (شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية) بعد اجتياز متطلبات القبول بها، فإن لم يحقق الطالب هذه المتطلبات يعود إلى الكلية التي سبق قبوله فيها عبر مكتب التنسيق.
٤- إذا تم قبول الطالب المحول في شعبة اللغة الإنجليزية لا يحق له التحويل من الشعبة إلى برنامج اللغة العربية سواء في العام الأول للتحويل أو ما يليه من أعوام.
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