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طريقة عمل قرنبيط سويت أند ساور.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل قرنبيط سويت آند ساور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وجديد لعمل القرنبيط.

مقادير قرنبيط سويت آند ساور:

قرنبيط  وردات صغيرة مسلوق
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة ماء
ملعقة ونصف كبيرة نشا ذرة


للصوص:

نصف كوب مرقة خضروات
ربع كوب صويا صوص
2 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة صغيرة شطة
2 ملعقة كبيرة طحينة
5 فص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة خل أرز

طريقة تحضير قرنبيط سويت آند ساور

* يشوح نشا الذرة في الزيت ويضاف له الماء

* ثم يضاف القرنبيط ويشوح

* وتضاف مكونات الصوص

* ويترك على النار حتى تمام التجانس

* ويقدم ساخنا

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