طريقة عمل قرنبيط سويت أند ساور.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل قرنبيط سويت آند ساور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وجديد لعمل القرنبيط.
مقادير قرنبيط سويت آند ساور:
قرنبيط وردات صغيرة مسلوق
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة ماء
ملعقة ونصف كبيرة نشا ذرة
للصوص:
نصف كوب مرقة خضروات
ربع كوب صويا صوص
2 ملعقة كبيرة سكر بني
2 ملعقة صغيرة شطة
2 ملعقة كبيرة طحينة
5 فص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة خل أرز
طريقة تحضير قرنبيط سويت آند ساور
* يشوح نشا الذرة في الزيت ويضاف له الماء
* ثم يضاف القرنبيط ويشوح
* وتضاف مكونات الصوص
* ويترك على النار حتى تمام التجانس
* ويقدم ساخنا