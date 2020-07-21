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أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 5 من الحرس الثوري في الضربات الإسرائيلية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 من الحرس الثوري الإيراني في الضربات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية. 


وقال مدير المرصد السوري وفق "سكاي نيوز" إن الضربات الإسرائيلية  استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. 


وأضاف أن هناك استهدافات إسرائيلية اخرى في شمالي درعا وريف دمشق الجنوبي. 


وقالت مصادر عسكرية سورية، أمس الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية على مواقع للجيش في جنوب دمشق أسفرت عن إصابة 7 جنود سوريين فقط. بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز.


في السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن القصف الإسرائيلي استهدف تمركزات لجنود إيرانيين في سوريا، وأشارت إلى مقتل جنرال إيراني بارز خلال القصف.
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