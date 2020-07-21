سفير مصر بالمغرب يكشف موعد عودة بن شرقي وأوناجم لـ الزمالك.. فيديو

قال أشرف إبراهيم، سفير مصر بدولة المغرب، إن السفارة مستعدة لمعاونة نادي الزمالك، بشأن عودة الثنائي المغربي، محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.





وأضاف أشرف إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الطيران المنتظم بين مصر والمغرب، سيعود فى أغسطس- بحسب تقديره الشخصي-.





وأوضح أشرف إبراهيم، إن هناك رحلة استثنائية بين مصر والمغرب، يوم الأحد المقبل، ويحق لثنائى الزمالك، السفر إلى مصر خلال تلك الرحلة.



