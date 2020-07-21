بعد مرور 60 عاما على إنشائه.. مخرج بالتليفزيون: أول مرتب تقاضيته كان 13 جنيها.. فيديو

أكد نبيل عبد النعيم، المخرج بالتليفزيون المصري، أنه من الصعب الآن أن يتم تجميع فنانين كبار خلال أي برنامج بالتليفزيون، وأشار أن الوضع الأن أصبح مادي بشكل كبير وهو ما لم يحدث في فترات ماضية.





وأضاف عبد النعيم خلال لقاء له لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أنه قام بإخراج برنامج "كشف حساب" فى الماضي وتغير اسمه واصبح باسم "حوار صريح" مشيرا الى أن أول أجر تقاضاه كان 13 جنيها.





وتابع المخرج بالتليفزيون أنه كان يتم وضع 200 جنيه ميزانية الحلقة للبرنامج، مشيرا إلى أن مدة الحلقة كانت 13 دقيقة، وكانت الإعلانات تصل مدتها إلى 27 دقيقة .





وكشف نبيل عبد المنعم عن الحلقة التي تم فيها عمل حوار مع الفنان الراحل عمر الشريف في عام 2008، لافتا إلى أن وزير الآثار الأسبق هو من ساعده في هذه الحلقة لأنه تم تصويرها في منطقة الأهرامات.



