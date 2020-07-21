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بين الناس

أهالي قرية هلا بالدقهلية يطالبون بسرعة تجهيز الوحدة الصحية.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن عماد الغلبان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسؤولين بالصحة للانتهاء من تجهيز وحدة الصحة بـ"هلا".

 

ويقول فى رسالته: تم صدور قرار إزالة للوحدة الصحية بهلا منذ ٢٠١٣ وتم البدء في بنائها عام ٢٠١٧ وتم الانتهاء من بنائها منذ أكثر من عام ولم يتم تجهيزها حتى الآن لاستقبال المرضى من أهالي قرية بالدقهلية وتبعد عن مركز ميت غمر حوالي ساعة تقريبا من يغيث هؤلاء المساكين.

 

للتواصل مع القارئ 01063735950 

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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