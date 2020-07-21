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محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. وقف الإجازات بالحماية المدنية وتعيين خدمات مرورية بالبحيرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:59 ص
جمالات الدمنهورى

أعلنت محافظة البحيرة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وقف إجازات القيادات التنفيذية ومساعديهم وإعلان حالة الطوارئ .

ووجه المحافظ بربط جميع غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة للعمل على حل مشاكل المواطنين أول بأول مشددا على ضبط الحركة المرورية بالشوارع تيسيرا على المواطنين وللقضاء على الاختناقات والتكدسات.

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وفى نفس السياق أعلنت إدارة المرور عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتعيين خدمات مرورية للمحافظة على سيولة الحركه بجميع الطرق والقيام بحملات على مدار الساعة بجميع الطرق ، وخاصة الرئيسية منها.

.فيما قررت الحماية المدنية إلغاء الإجازات وأعلنت عن خطتها لرفع درجة  الاستعداد بجميع نقاط الحماية المدنية بنطاق المحافظة مع وجود أطقم الفريق كاملة

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