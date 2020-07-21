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ثقافة

شاهد.. عبد الدايم تتابع استئناف الإنتاج الثقافى وتشهد عرضا للسيرك القومي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
تابعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال حيث شهدت عرضًا لفنون السيرك القومى بمقره الرئيسى بمنطقة العجوزة كما حرصت على التأكد من تنفيذ الاجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على السلامة العامة.

قالت عبد الدايم إن السيرك القومى احد الايقونات الثقافية البارزة والتى مضى على تاسيسها ما يزيد عن نصف قرن من الزمان وحققت الريادة لمصر فى هذا المجال بالمنطقة العربية والقارة الافريقية ، مشيرة الى تواصل عملية تطوير اداء لاعبيه من خلال مركز تدريب فنون السيرك الجارى تاسيسه حاليا استعدادا لانطلاقه ، واشادت بنجومه الذين يتحملون الكثير من المشقة والعناء للحفاظ على مستواهم الفنى ومهاراتهم الإبداعية بهدف اسعاد الجماهير.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت ركنا متحفيا خاصا برموز السيرك القومى ضم عددًا من الجوائز والصور الفوتوغرافية النادرة كما شهدت استعراضا لأسماء النجوم الذين شاركوا فى اول عرض للسيرك بعد تأسيسه.
 
حضر العرض الدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون ، الدكتور احمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، الفنان ايهاب فهمى مدير المسرح القومى ، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح.
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