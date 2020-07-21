أخبار التوك شو.. أبو العينين: مصر لم تكن دولة غازية.. ولم تتحرك إلا بعد طلب الشعب الليبي.. أحمد موسى يطلق هاشتاج «كلنا الجيش المصري» ويغزو مواقع التواصل.. والصحة: مصر ستشارك في تجارب لقاح الصين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الاثنين، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن ما حدث اليوم في البرلمان المصري رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة يد واحدة؛ موضحا أن مصر لم تتحرك إلا بعد أن طلب الشعب الليبي حمايته من الغزو.









استعرض موسى الهاشتاج الذي اطلقه في بداية الحلقة تحت عنوان «كلنا الجيش المصري»؛ منوها أنه اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي واصبح رقم 1.









قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الصين انتهت من المرحلتين الاولى والثانية من لقاح لـ فيروس كورونا ويقومون بتطويره وبدأوا في المراحل النهائية من التجارب السريرية، ومن المقرر ان تنتهى المرحلة الثالثة خلال 3 أشهر.









قال علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، إن سد النهضة يرتفع في منطقة المنتصف 60 مترا، وبه 4 أنفاق لإخراج المياه.









قدمت الفنانة عفاف مصطفى، الاعتذار على ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قائلة: "كله كان لحظة غضب".









أرجع صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، سرية جلسة مجلس البرلمان التي عُقدت اليوم، الإثنين، لتفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد حماية للأمن القومي؛ لكون القضية تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بدأ في الانخفاض.







