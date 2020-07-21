AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين: مصر لم تكن دولة غازية.. ولم تتحرك إلا بعد طلب الشعب الليبي.. أحمد موسى يطلق هاشتاج «كلنا الجيش المصري» ويغزو مواقع التواصل.. والصحة: مصر ستشارك في تجارب لقاح الصين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:58 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الاثنين، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال البرلماني محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن إن ما حدث اليوم في البرلمان المصري رسالة إلى العالم كله أن الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة يد واحدة؛ موضحا أن مصر لم تتحرك إلا بعد أن طلب الشعب الليبي حمايته من الغزو. 


 استعرض موسى الهاشتاج الذي اطلقه في بداية الحلقة تحت عنوان «كلنا الجيش المصري»؛ منوها أنه اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي واصبح رقم 1. 


قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن  الصين انتهت  من المرحلتين الاولى والثانية  من لقاح لـ فيروس كورونا  ويقومون بتطويره  وبدأوا في المراحل النهائية من التجارب السريرية، ومن المقرر ان تنتهى المرحلة الثالثة خلال 3 أشهر.


قال علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، إن سد النهضة يرتفع في منطقة المنتصف 60 مترا، وبه 4 أنفاق لإخراج المياه.


قدمت الفنانة عفاف مصطفى، الاعتذار على ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قائلة: "كله كان لحظة غضب".


أرجع صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، سرية جلسة مجلس البرلمان التي عُقدت اليوم، الإثنين، لتفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد حماية للأمن القومي؛ لكون القضية تمس الأمن القومي، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب.


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بدأ في الانخفاض.


قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن موقف الرئيس السيسي البطولي سوف يسجله التاريخ في القضية الليبية، مقدما التحية إلى مجلس النواب الذي لم يخذل المصريين في قرار الدفاع عن ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أمن مصر القومي في رقبة رجل يدرك كيفية التدخل لحمايته.. أبو العينين: وزير الطيران وضع خريطة السياحة الجديدة بعد كورونا

"المصري الأوروبي" برئاسة أبو العينين: دعم كامل لإجراءات مصر بشأن حماية أمنها القومي في ليبيا وإثيوبيا

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الجاسوس مرسي والإخوان روجوا لمشروعات «فنكوش».. وأول تعليق من منظمة الصحة العالمية على تنظيم موسم الحج

حديث عن انفراجة لأزمة سد النهضة.. تفاصيل ملامح خطة فتح العمرة والطواف بالحرمين الشريفين.. وحقيقة خصخصة هيئة الإذاعة والتليفزيون.. الأبرز بصحف السعودية

أبو العينين: مصر لم تكن دولة غازية.. ولم تتحرك إلا بعد طلب الشعب الليبي

الشعب متحمس.. النائب محمد أبو العينين: ليبيا المحيط الإقليمي للأمن المصري ولابد أن نحميه

ترشيحاتنا

حبَّة سامَّة يجب إخراجها فورا قبل تدمير الحلف.. تركيا الحلقة الأضعف في الناتو (تقرير)

حسين الشحات سبب في إشعال الفتنة.. أحمد عيد عبدالملك: لم أقصد السخرية من ضحايا بورسعيد.. فيديو

من الجهاز التنفسي إلى الفم.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

حادث مروع.. سقوط سيارة على رأس طفلة أنهت حياتها

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

سر فني حير المصريين 30 سنة.. من هي ابنة مديحة كامل في فيلم العفاريت؟

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

التعليم تنفي تسريب امتحان جبر الثانوية العامة قبل توزيعه في اللجان

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

بكلمات مؤثرة.. شاعر سعودي يدعم الجيش المصري بعد قرار البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة