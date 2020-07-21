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ثقافة

"عبد الدايم" تتابع استئناف نشاط قطاع الإنتاج الثقافي.. وتشهد عرضا للسيرك القومي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:30 ص
صدى البلد
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طارق موسى

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة استئناف نشاط قطاع الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، حيث شهدت عرضًا لفنون السيرك القومى بمقره الرئيسى بمنطقة العجوزة. كما حرصت على التأكد من تنفيذ الاجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على السلامة العامة . 


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قالت عبد الدايم إن السيرك القومى احد الايقونات الثقافية البارزة والتى مضى على تأسيسها ما يزيد عن نصف قرن من الزمان وحققت الريادة لمصر فى هذا المجال بالمنطقة العربية والقارة الافريقية ، مشيرة الى تواصل عملية تطوير اداء لاعبيه من خلال مركز تدريب فنون السيرك الجارى تأسيسه حاليا استعدادا لانطلاقه.


وأشادت بنجوم السيرك القومي الذين يتحملون الكثير من المشقة والعناء للحفاظ على مستواهم الفنى ومهاراتهم الابداعية بهدف اسعاد الجماهير.


وكانت وزيرة الثقافة تفقدت ركنا متحفيا خاصا برموز السيرك القومى ضم عددًا من الجوائز والصور الفوتوغرافية النادرة كما شهدت استعراضا لأسماء النجوم الذين شاركوا فى اول عرض للسيرك بعد تأسيسه .


حضر العرض الدكتور أشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون ، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ، والفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ، والفنان ايهاب فهمى مدير المسرح القومى ، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح.

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