ولا صفقة من الجديدة دخلت.. مرتضى منصور: المفاجآت قادمة في الزمالك.. فيديو

عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراته الودية ضد سموحة، قائلا: لو عايزين تلعبوا الدوري معايا فريق كبير واطمأننت عليه".





وقال في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي على قناة الزمالك: "لسه ولا صفقة من الجديدة دخلت والمفاجآت قادمة في الزمالك".





وحذر من لم يسدد الاشتراكات حتى أول أغسطس المقبل سيتم شطب عضويته وعليه التقدم بطلب لعضوية جديدة بقيمة 250 ألف جنيه.





على جانب آخر، شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي "فيفا" خلال أيام قليلة مقبلة.





وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عام ماضية، ونسعى ليكون شاملا ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي".

وأكمل:" الفكرة ليست في تقديم ملف فحسب،؛ بل لا بد وأن يكون وافيًا ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب".

وأكد أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقًا للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قاريًا.