AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ولا صفقة من الجديدة دخلت.. مرتضى منصور: المفاجآت قادمة في الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:21 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمد رشاد
عبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه فريقه في مباراته الودية ضد سموحة، قائلا: لو عايزين تلعبوا الدوري معايا فريق كبير واطمأننت عليه".

وقال في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي على قناة الزمالك: "لسه ولا صفقة من الجديدة دخلت والمفاجآت قادمة في الزمالك".

وحذر من لم يسدد الاشتراكات حتى أول أغسطس المقبل سيتم شطب عضويته وعليه التقدم بطلب لعضوية جديدة بقيمة 250 ألف جنيه.

على جانب آخر، شدد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ملف نادي القرن سيتم إرساله للاتحاد الدولي "فيفا" خلال أيام قليلة مقبلة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أطلب من جماهير الزمالك عدم الاستعجال، فهو ملف أخطاء 20 عام ماضية، ونسعى ليكون شاملا ويحتوي على جميع نقاط القوة التي تصب في مصلحة النادي".
 
وأكمل:" الفكرة ليست في تقديم ملف فحسب،؛ بل لا بد وأن يكون وافيًا ويشمل جميع النقاط التي ترجح كفة الزمالك والملاحظات القوية بشأن المعايير التي حرمتنا من اللقب".
 
وأكد أنه على قناعة تامة بأن الزمالك هو نادي القرن وفقًا للبطولات التي حققها النادي وعلى مستوى أرقام المشاركات قاريًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدر حامد: الزمالك تعرض لمؤامرة و"اتضحك عليه" في ملف نادي القرن.. فيديو

تعليق ساخر لـ حمادة عبداللطيف لعدم حصول الزمالك على لقب نادي القرن.. فيديو

تعليقا على حكم المحكمة.. ممدوح عباس: أنا زملكاوي بالميلاد

قرار جديد من مرتضى منصور بشأن لقب نادي القرن

مرتضى منصور: الأهلي نادي عريق وأطالب مثيري الفتنة بالهدوء

مرتضى منصور: الأهلي ترتيبه الرابع عند إعلان لقب نادي القرن

ترشيحاتنا

شاهد.. ميرال أكشنار تفضح نظام أردوغان: تركيا تنهار في عهده

لا تتجاهلها.. 5 علامات تجعل جهازك فريسة للهاكرز

ظهرت بـ الشورت .. سوسن بدر تثير الجدل على الشاطئ

منقذ جثمان غريق بلطيم: الضحية كان على بعد 3 كيلو مترات من الشاطئ

أخبار الفن | تسجيل صوتي لـ والدة تامر حسني.. أنباء عن إصابة شقيقة زينة بنزيف في المخ.. سوسن بدر بـ الشورت

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الأهلي.. سر امتناع الخطيب عن التصويت في الكاف.. والشناوي ينتظر قرار فايلر للانضمام إلى النادي

إصابة نجم سموحة بقطع في الرباط الصليبي بعد مشاركته أمام الزمالك

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

تعليق الزمالك عقب قرار الكاف بلعب مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.. فيديو

ولا صفقة من الجديدة دخلت.. مرتضى منصور: المفاجآت قادمة في الزمالك.. فيديو

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

مجدي عبد الغني: ميدو فشل في مسيرته كلاعب

أخبار الزمالك | موعد مباراة الرجاء البيضاوي.. وقياسات بدنية للمتعافين من كورونا

نعم يا فتى .. محمد صلاح في حوار ساخر مع كوكا وسعد سمير بعد تتويج أولمبيكوس بالدوري اليوناني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد