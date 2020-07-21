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رياضة

حمادة صدقي: مباريات إفريقيا ستضر جدول مباريات الدوري.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أن ودية الفريق أمام الزمالك جاءت في مصلحة الفريق من اجل الوقوف على كافة الأخطاء التي يجب اصلاحها خلال الفترة المقبلة قبل استنئاف بطولة الدوري .
واضاف حمادة صدقي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن ما يخشاه هو شعور اللاعبين بالإحباط بسبب تلك النتيجة، مشددا انه عقد جلسه مع اللاعبين واخبرهم ان ما حدث طبيعي بسبب التوقف الطويل ويجب الاستفادة من الأخطاء.

وأضاف أن سموحة ارتكب العديد من الاخطاء خلال شوط واحد أدت لتلك النتيجة مشددا على ان اسوأ ما حدث هو إصابة إسلام جمال نجم الفريق بالرباط الصليبي.

اما عن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " بشان مباريات دوري ابطال افريقيا فأكد ان القرار يصب في مصلحة الأهلي والزمالك ولكن سيضر كثيرا بجدول مباريات الدوري المصري لهذا الموسم والموسم المقبل.
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