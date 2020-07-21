تامر عبد الحميد: تقييم كارتيرون من الموسم المقبل.. ونتائج فايلر سبب استمراره مع الأهلي.. فيديو

أكد تامر عبد الحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه رفض الانتقال لاندية اخرى وفضل الاعتزال بعد تجربة اللعب مع القلعة البيضاء والتتويج مع الفريق بالعديد من الألقاب على المستويين المحلي والأفريقي.





وقال عبد الحميد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن كل مدرب له طريقته في قيادة الفريق، فالبعض يعتمد على الأمور الفنية والاخر يركز على الجانب البدني، مؤكدا أن فينجادا من أفضل المدربين في تاريخ نادي الزمالك.





وأوضح، أن السويسري رينيه فايلر مستمر مع الأهلي؛ لأنه يسير بشكل جيد في الدوري، رغم خسارته للسوبر المصري أمام الزمالك.





وأشار إلى أنه يعتبر التقييم الحقيقي لكارتيرون مع الزمالك هو دوري الموسم المقبل، فرغم سيره بشكل جيد في الدوري و تحقيقه لقبي السوبر المصري والافريقي لكنه لا يزال أمامه وقت للحكم عليه بشكل أفضل.





وأكد، أنه لابد من تدعيم دكة بدلاء الزمالك، والمغربي بنشرقي كانت صفقة قوية للفريقي، لافتًا أنه تفاجأ بمستوى محمد أبو جبل بعدما كان الحارس رقم 3.





وأتم تصريحاته:" الزمالك يحتاج لظهير ايمن وراس حربة لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، وانتقال طاهر محمد طاهر للأهلي صفقة ناجحة بكل المقاييس".