AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر عبد الحميد: تقييم كارتيرون من الموسم المقبل.. ونتائج فايلر سبب استمراره مع الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:40 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
Advertisements
محمد رشاد
أكد تامر عبد الحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه رفض الانتقال لاندية اخرى وفضل الاعتزال بعد تجربة اللعب مع القلعة البيضاء والتتويج مع الفريق بالعديد من الألقاب على المستويين المحلي والأفريقي.

وقال عبد الحميد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن كل مدرب له طريقته في قيادة الفريق، فالبعض يعتمد على الأمور الفنية والاخر يركز على الجانب البدني، مؤكدا أن فينجادا من أفضل المدربين في تاريخ نادي الزمالك.

وأوضح، أن السويسري رينيه فايلر مستمر مع الأهلي؛ لأنه يسير بشكل جيد في الدوري، رغم خسارته للسوبر المصري أمام الزمالك.

وأشار إلى أنه يعتبر التقييم الحقيقي لكارتيرون مع الزمالك هو دوري الموسم المقبل، فرغم سيره بشكل جيد في الدوري وتحقيقه لقبي السوبر المصري والافريقي لكنه لا يزال أمامه وقت للحكم عليه بشكل أفضل.

وأكد، أنه لابد من تدعيم دكة بدلاء الزمالك، والمغربي بنشرقي كانت صفقة قوية للفريقي، لافتًا أنه تفاجأ بمستوى محمد أبو جبل بعدما كان الحارس رقم 3.

وأتم تصريحاته:" الزمالك يحتاج لظهير ايمن وراس حربة لتدعيم صفوفه للموسم المقبل، وانتقال طاهر محمد طاهر للأهلي صفقة ناجحة بكل المقاييس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك السابق: صفقة طاهر محمد طاهر ستكون إضافة قوية للأبيض

الزمالك يقترب من ضم طاهر محمد طاهر

جيرالدو يرفض الدخول في صفقات تبادلية بالنادي الأهلي

أجانب الزمالك.. من الأقرب للرحيل في الموسم المقبل؟.. الأرقام تجيب

فيديو جراف.. الزمالك يقترب من التعاقد مع خمس صفقات قوية

بيراميدز يحاول خطف اللاعب.. المقاولون العرب: جلسة مع الخطيب لحسم صفقة طاهر.. فيديو

ترشيحاتنا

ولا صفقة من الجديدة دخلت.. مرتضى منصور: المفاجآت قادمة في الزمالك.. فيديو

وراثي.. تعرف على أبرز أماكن الجسم ظهورا لـ مرض البهاق

ظهرت بـ الشورت .. سوسن بدر تثير الجدل على الشاطئ

أخبار الرياضة السعودية: الهلال يحسم مصير هتان باهبري.. والفتح يبدأ في إنشاء استاد خاص

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

عفاف مصطفى باكية: أنا اتمسح بيا الأرض بسبب ما كتبته عن عبد الرحمن أبو زهرة

AdvertisementS

سر امتناع الخطيب| مصر تقلب الطاولة داخل الاتحاد الأفريقي وتنقذ مسيرة الأهلي والزمالك.. تفاصيل يوم ساخن في الكاف

أتمنى أن يتعلم محمود الخطيب منها.. مرتضى منصور يكشف كواليس لقائه مع رانيا علواني.. فيديو

غياب رمضان صبحي عن النهائي.. ضربة موجعة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الأهلي.. سر امتناع الخطيب عن التصويت في الكاف.. والشناوي ينتظر قرار فايلر للانضمام إلى النادي

ولا صفقة من الجديدة دخلت.. مرتضى منصور: المفاجآت قادمة في الزمالك.. فيديو

مواطن يزين منزله بـ علم الأهلي وصورة الخطيب.. شاهد

تعليق الزمالك عقب قرار الكاف بلعب مباراة إياب دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.. فيديو

محمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن ولو بعد 100 سنة

أخبار الرياضة.. غياب رمضان صبحي عن نهائي أفريقيا.. والكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الرجاء

الكاف يخطر الزمالك شفهيا بموعد مباراتي الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

حسين الشحات سبب في إشعال الفتنة.. أحمد عيد عبدالملك: لم أقصد السخرية من ضحايا بورسعيد.. فيديو

مجدي عبد الغني: ميدو فشل في مسيرته كلاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة