القضية الفلسطينية واستجواب زعيم الأمة أبرزها.. تاريخ الجلسات السرية للمجالس النيابية بمصر

كان مجلس الشيوخ في عام 1924 ، أول مجلس شاهد على عقد الجلسات السرية، والتي كانت تعود إلى استجواب الحكومة بشأن مفاوضات سعد زغلول مع الاحتلال الإنجليزي.

القضية الفسطينية

في 1948، قرر مجلس الشيوخ عقد جلسة سرية وذلك بناء على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء (محمود فهمي النقراشي حينها)؛ للنظر في القضية الفلسطينية.





وكانت الجلسة السرية في 11 مايو من عام 1948، بالتزامن مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والذي كان مقررًا في 15 مايو من نفس العام.





وقد تشكلت لجنة خاصة من مجلس الشيوخ خاصة من: "احمد رمزي- اللواء أحمد عطية- توفيق درويش- زكي ميخائيل بشارة- عباس الجمل- علي زكي العرابي- على ماهر- محمد علي علوية- محمد محمد الوكيل- محمود ابو الفتح- محمود غالب).



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الموقف في اليمن





بناء على طلب من رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقد مجلس الأمة، في فبراير من عام 1965، هو الآخر، جلسة سرية، لمناقشة بيان داخل المجلس يتعلق بالموقف في اليمن، وقد حضر بعض ضباط القيادة هذه الجلسة بناء على طلب النائب الأول لرئيس الجمهورية.





وخرجت الجلسة بتأييد مجلس الأمة بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن الوضع في اليمن، والذي تركز على إقراره مساندة الثورة العربية في اليمن.





بيان سفير الجمهورية المتحدة لدى الاتحاد السوفيتي



في 1970 طلب رئيس مجلس النواب عقد جلسة سرية للاستماع إلى الدكتور مراد غالب، سفير الجمهورية العربية المتحدة بالاتحاد السوفيتي، وذلك لاستكمال الجوانب المختلفة للسياسة الخارجية.





وحرص رئيس المجلس على سرية الجلسة، وذلك نظرًا لما قد يتضمنه بيان السفير مراد غالب، من موضوعات تحتاج إلى السرية.





وعلى نفس الخطى، وبعد ما يقارب الخمسين عامًا، عاد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمس، 20 يوليو 2020، لعقد جلسة سرية، وافق فيها بإجماع آراء الحاضرين ، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية لحين انتهاء مهمة القوات.

