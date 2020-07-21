مفيش حد منهم ساند النادي.. مرتضى منصور لـ أبورجيلة: رموز الزمالك من ورق.. فيديو

عاتب المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود أبورجيلة نجم الفريق الأبيض السابق، لذكره رموز النادي خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك.





وقال مرتضى في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ألوم على محمد أبورجيلة ذكر رموز الزمالك لمدة ربع ساعة".





وأوضح:" أين هم رموز النادي؟، هم رموز من ورق، لا يساند أحدًا منهم النادي ، ولا يدافع أي منهم عن ملف نادي القرن".



