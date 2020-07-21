حلوة يا دنيا.. مصطفى خيرى يغني الشوق لـ مادلين طبر.. شاهد

أكد المطرب الشاب مصطفى خيرى، للفنانة مادلين طبر ، أنه يستعد لطرح أغنيته الجديدة خلال فترة عيد الفطر حيث انتهى منها الأيام الماضية.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج «حلوة يا دنيا» مع الفنانة مادلين طبر ، على قناة "ten" أنه انتهى من الأغنية خلال الفترة الماضية والتي تعاون فيها مع الملحن وائل عقيد وكلمات عاصم حسين وتوزيع كريم سالم.





واستطرد قائلا قدمت من قبل العديد من الاغاني ومنها "الوان خشب ودبلتين"، مشيرا الي انه رغم دراسته في كلية الحقوق الا انه درس في تربية موسيقية وبيت العود من شدة حبه للموسيقى.





وشارك مصطفى النجمة مادلين طبر في غناء اغنية الشوق للراحل محمد فوزي، وكان خيرى قد حل ضيفا علي برنامج"حلوة يا دنيا" للفنانة مادلين طبر والذي يعرض يومي الأحد والإثنين علي قناة "ten" ، في تمام الساعة الرابعة على الهواء.



