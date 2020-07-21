خوفا من العدوى.. مواطنون يشكون من التكدس في سوق عشوائية بترعة عبد العال بـ فيصل

شكا المواطن هشام لطفى، مقيم بشارع ترعة عبد العال 2 المتفرع من شارع العشرين، بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود سوق عشوائية وزحام شديد، مشيرا إلى أن هناك خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا، فضلا عن زحام التكاتك.









كما طالب المواطن محمد يسرى، بزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار العدوى.









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



