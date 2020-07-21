أرفض منصب الرجل الثاني.. أحمد عبدالغني: تدريب المنتخب حلمي.. فيديو

قال أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق، إن قناعاته الشخصية، دفعته ببداية مشواره التدريبي بالدرجات الأدنى.





وأضاف أحمد عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه بدأ بالدرجات الادني لاكتساب الخبرات التدريبية، مؤكدا أنه ليس شرطا أن يكون اللاعب، مدربا كبيرا مثلما كان لاعبا مميزا.





وأكد أحمد عبدالغني، أنه يرفض منصب الرجل الثاني، فى اى ناد بخلاف حرس الحدود، موضحا أنه يتمنى أن يتولى تدريب منتخب مصر يوما ما.



