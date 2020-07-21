المساواة بين دوري الأبطال والكونفدرالية.. بيراميدز يؤيد طلب الجبلاية.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن نادي بيراميدز يؤيد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمساواة بين بطولتى دورى الابطال والكونفيدرالية.





وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا لنظيره الإفريقي (كاف)، يطلب فيه تكافؤ الفرص في بطولة الكونفيدرالية، بعدم إقامتها فى المغرب، وإقامتها بنظام الذهاب والإياب وليس بدورة مجمعة.





كما أوضح هانى حتحوت، إن بيراميدز يعد من الفرق المتضررة، من قرار إقامة نصف نهائى ونهائى الكونفيدرالية بدولة المغرب، فى ظل وجود فريقين من المغرب بالبطولة.



