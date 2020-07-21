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رياضة

المساواة بين دوري الأبطال والكونفدرالية.. بيراميدز يؤيد طلب الجبلاية.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:42 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن نادي بيراميدز يؤيد طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمساواة بين بطولتى دورى الابطال والكونفيدرالية.

وأضاف هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا لنظيره الإفريقي (كاف)، يطلب فيه تكافؤ الفرص في بطولة الكونفيدرالية، بعدم إقامتها فى المغرب، وإقامتها بنظام الذهاب والإياب وليس بدورة مجمعة.

كما أوضح هانى حتحوت، إن بيراميدز يعد من الفرق المتضررة، من قرار إقامة نصف نهائى ونهائى الكونفيدرالية بدولة المغرب، فى ظل وجود فريقين من المغرب بالبطولة.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام اقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضا أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة؛ فلا بد من إقامتها في بلد محايد؛ تحقيقا للعدالة، وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسميا للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.
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