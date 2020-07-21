أوكسفورد تؤكد نجاح التجارب ومحلل يكشف التفاصيل.. فيديو

قال كايد عمر المحلل السياسي: إن جامعة ومختبرات اوكسفورد متعارف عليها دوليا، من أفضل الجامعات في العالم، ومعروف عنها أنها من اول الجامعات السباقة في اختراع الأمصال واللقاحات للأمراض.





وأضاف كايد عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أنه منذ انتشار فيروس كورونا وهناك تجارب كثيرة تتم في جامعة اوكسفورد للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا ان في الفترة الاخيرة تم حقن 1077 مصابا بهذا اللقاح . إلى





وأوضح كايد عمر ، أن " لقاح اوكسفورد آمن ، وعبارة عن فيروس كورونا مهندس و مزيف وغير خطير وضعيف جدا يتم حقنه في جسم الانسان" . مزيفحقنه





وأشار إلى أن المضادات الحيوية تنشط ويكون لديها ردة فعل لهذا الشبية بالفيروس و تقوم بمهاجمته وقتله وتأسس مناعة طبيعية في جسم الانسان .



