أوكسفورد تؤكد نجاح التجارب ومحلل يكشف التفاصيل.. فيديو

قال كايد عمر المحلل السياسي: إن جامعة ومختبرات اوكسفورد متعارف عليها دوليا، من أفضل الجامعات في العالم، ومعروف عنها أنها من اول الجامعات السباقة في اختراع الأمصال واللقاحات للأمراض.
وأضاف كايد عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج راي عام المذاع علي قناة تن ، أنه منذ انتشار فيروس كورونا وهناك تجارب كثيرة تتم في جامعة اوكسفورد للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، مؤكدا ان في الفترة الاخيرة تم حقن 1077 مصابا بهذا اللقاح .
وأوضح كايد عمر ، أن " لقاح اوكسفورد آمن ، وعبارة عن فيروس كورونا مهندس ومزيف وغير خطير وضعيف جدا يتم حقنه في جسم الانسان" .
وأشار إلى أن المضادات الحيوية تنشط ويكون لديها ردة فعل لهذا الشبية بالفيروس و تقوم بمهاجمته وقتله وتأسس مناعة طبيعية في جسم الانسان .
وأوضح أنه في المستقبل إذا أصيب الشخص بفيروس كورونا؛ يكون الجسم جاهزا للدفاع عن نفسه وجاهز بهذه المضادات الحيوية ويمنع انتشار المرض ويتعافى الشخص بشكل سليم .