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أخبار العالم

دراسة: ارتفاع عدد أصحاب الملايين في السعودية بنسبة 1.2% سنويا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:40 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
توقعت دراسة جديدة، أن يرتفع عدد أصحاب الملايين في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.2% سنويا، وذلك بحلول الأعوام المقبلة. 

وقالت الدراسة التي أجرتها مجموعة "بوسطن كونسلتينج" الأمريكية إن عام 2019 شهد استحواذ أصحاب الملايين على نحو 54.5% من الثروة في السعودية.

وأشارت إلى أن السعودية استحوذت على 17.4% من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2019، حيث شهدت نموًّا بنسبة 3.5% سنويًّا لتصل إلى تريليون دولار خلال الفترة بين 2014 و2019.

كما كشفت الدراسة عن أن العملات والودائع استحوذت على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخليًّا في السعودية، إذ استحوذت هذه الفئة على 47.1 % من إجمالي الثروة الشخصية في عام 2019. 
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