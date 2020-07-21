أحمد عبدالغني: انتمائي للزمالك لم يمنعني من الموافقة على اللعب للأهلي.. فيديو

قال أحمد عبدالغني لاعب حرس الحدود السابق، إنه كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلى، بعد نهاية عقده مع الفريق العسكرى.
وأضاف أحمد عبدالغني ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه اتفق على الانضمام للاهلى عام 2008 ، عقب نهاية عقده مع الحرس، ولكن الصفقة لم تتم.
وأكد أحمد عبدالغني، أن انتمائه للزمالك لم يمنعه من الموافقة على الانضمام للأهلى، فى وقت سابق، فالتشجيع شيء والاحتراف شيء آخر.
وشدد على أن :" وجود أى لاعب في الاهلى والزمالك، يضمن له التواجد فى المنتخب بنسبة 50 %، واحمد عيد هو اللاعب الوحيد خارج القطبين، الذى فرض نفسه بمنتخب مصر".