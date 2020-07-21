حالته النفسية سيئة.. تفاصيل سقوط طفل في بالوعة صرف بالشرقية.. فيديو

أكد عبد الله حسن، والد الطفل الذى سقط في بالوعة صرف صحى بالشرقية، أن البالوعة ر فع الغطاء عنها منذ يومين؛ بسبب رصف الشارع، منوها: "الشارع بيرصفوه منذ 9 أشهر".





وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن هذه البالوعة قد تم إغلاقها بعد الحادث، مؤكدا أنه تم رصف الشارع أيضا .





وتابع والد الطفل الذى سقط في بالوعة صرف صحى بالشرقية أن البالوعة التي سقط فيها ابنه يبلغ عمقها نحو 6 أمتار ولكن سرعة الأهالي والجيران في اللحاق بابنه، ساهمت في إنقاذه كانت أسرع.



