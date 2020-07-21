حالته النفسية سيئة.. تفاصيل سقوط طفل في بالوعة صرف بالشرقية.. فيديو

أكد عبد الله حسن، والد الطفل الذى سقط في بالوعة صرف صحى بالشرقية، أن البالوعة رفع الغطاء عنها منذ يومين؛ بسبب رصف الشارع، منوها: "الشارع بيرصفوه منذ 9 أشهر".
وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن هذه البالوعة قد تم إغلاقها بعد الحادث، مؤكدا أنه تم رصف الشارع أيضا.
وتابع والد الطفل الذى سقط في بالوعة صرف صحى بالشرقية أن البالوعة التي سقط فيها ابنه يبلغ عمقها نحو 6 أمتار ولكن سرعة الأهالي والجيران في اللحاق بابنه، ساهمت في إنقاذه كانت أسرع.
وأشار عبدالله حسن إلى أن نجله حالته الصحية سيئة جدًا، مؤكدا أنه دائما ما يكون مفزوعا، فعملية انقاذه أخذت وقتًا، خاصة وأنه فور إخراجه سقط مرة أخرى.