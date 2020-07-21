بين الإحباط والرباط الصليبي.. سموحة أول خسائر الدوري والخوف يسيطر على الجميع

قرر اتحاد الكرة المصري استكمال بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل لموسم "2019-2020"، عقب توقفه لمدة تجاوزت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم.
وقرر اتحاد الكرة استكمال بطولة الدورى الممتاز بمباراتي الأهلي وإنبي والزمالك مع المصري المؤجلتين فى المسابقة المحلية.
ومع انطلاق التمرينات الخاصة بأندية الدوري المصري استعدادا لاستئناف النشاط، وقرار بعض الفرق بخوض وديات لتصحيح مسار اللاعبين، بدأت الإصابات تتوالى من جديد بسبب توقف النشاط.
وفيما يلي يبرز لكم "موقع صدي البلد "، أولى إصابات أندية الدوري المصري ونتائج ابتعاد اللاعبين عن خوض التدريبات اليومية بشكل مستمر عقب توقف النشاط.
وشهدت المباراة الودية أمس الأول، الأحد، والتي جمعت بين فريقي الزمالك ومنافسة سموحة وانتهت لصالح القلعة البيضاء بخمسة أهداف مقابل هدف إصابات عديد بين لاعبي الفريق.
وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إصابة إسلام جمال، صانع ألعاب الفريق السكندري، بالرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته أمس فى مباراة ودية أمام الزمالك.
وقال محمد فرج عامر، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إصابة إسلام جمال نجم نادي سموحة ومن أفضل لاعبي مصر في كرة القدم لعبا وخلقا بالرباط الصليبي، بسبب استخدام الخشونة الزائدة معه في المباراة الودية أمس بين سموحة والزمالك، الحمد لله على كل شيء وربنا يشفيه ويرجع للملعب عن قريب بإذن الله".
ومن المقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية، خلال الأيام القليلة القادمة، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
إصابة طارق حامد لاعب الزمالك
تعرض طارق حامد لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية بالأمس، وفضل الجهاز الفني استبداله بين شوطي المباراة لعدم التحميل على اللاعب والتأكد من تلك الإصابة لكونه أحد أهم العناصر الأساسية داخل القلعة البيضاء.
الإحباط يلازم لاعبي سموحة
أكد حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن لاعبي فريقه تنتابهم حالة من الإحباط عقب الخسارة بخمسة أهداف من نادي الزمالك في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس، الأحد، استعدادا لاستنئاف الدوري المصري من جديد.
وبات الخوف يلزم جميع أندية الدوري المصري واللاعبين عقب إعلان إصابة إسلام جمال، لاعب سموحة، خصوصا عقب توقف النشاط الرياضي لمدة وانخفاض اللياقة البدنية للاعبين والمطالبة بسرعة الاستعداد لاستنئناف الدوري المصري من جديد.