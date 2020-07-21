بين الإحباط والرباط الصليبي.. سموحة أول خسائر الدوري والخوف يسيطر على الجميع

قرر اتحاد الكرة المصري استكمال بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل لموسم "2019-2020"، عقب توقفه لمدة تجاوزت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم.











وقرر اتحاد الكرة استكمال بطولة الدورى الممتاز بمباراتي الأهلي وإنبي والزمالك مع المصري المؤجلتين فى المسابقة المحلية.

ومع انطلاق التمرينات الخاصة بأندية الدوري المصري استعدادا لاستئناف النشاط، وقرار بعض الفرق بخوض وديات لتصحيح مسار اللاعبين، بدأت الإصابات تتوالى من جديد بسبب توقف النشاط.







وفيما يلي يبرز لكم "موقع صدي البلد "، أولى إصابات أندية الدوري المصري ونتائج ابتعاد اللاعبين عن خوض التدريبات اليومية بشكل مستمر عقب توقف النشاط.









وشهدت المباراة الودية أمس الأول، الأحد، والتي جمعت بين فريقي الزمالك ومنافسة سموحة وانتهت لصالح القلعة البيضاء بخمسة أهداف مقابل هدف إصابات عديد بين لاعبي الفريق.









وأعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة ، إصابة إسلام جمال، صانع ألعاب الفريق السكندري، بالرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته أمس فى مباراة ودية أمام الزمالك.









وقال محمد فرج عامر ، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إصابة إسلام جمال نجم نادي سموحة ومن أفضل لاعبي مصر في كرة القدم لعبا وخلقا بالرباط الصليبي، بسبب استخدام الخشونة الزائدة معه في المباراة الودية أمس بين سموحة والزمالك، الحمد لله على كل شيء وربنا يشفيه ويرجع للملعب عن قريب بإذن الله".