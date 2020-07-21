تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

يذكر أن آخر أعمال أماني السويسي

كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة «خليك بالبيت»، التي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





أغنية "خليك بالبيت" من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج فادي حداد.



