تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

نشرت الفنانة التونسية أماني السويسي، مقطع فيديو قصير لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيها منهارة داخل المستشفى، بعد تعرضها للضرب من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالة.
وظهرت الفنانة أماني السويسي، في الفيديو تستلقي على سرير بأحد المستشفيات، وتبكي بحرقة وتشتكي لمتابعيها عبر "إنستجرام"، بأنها تعرضت للضرب والإهانة من قبل متعهد الحفلات بعدما طالبته بحقها.
وتضامن عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع أماني السويسي، التي ظهر على وجهها علامات الضرب، مطالبين بضرورة معاقبة الفاعل.
يذكر أن آخر أعمال أماني السويسي
كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة «خليك بالبيت»، التي طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات اليوتيوب، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
أغنية "خليك بالبيت" من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وإشراف موسيقي سامر أبو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج فادي حداد.
حسبي الله و نعمة الوكيل يعطيه كسره و عيبه ماهوش راجل هذا لازم يسجن اليوم قبل غدوة كل التضامن مع Amani Al Swissi اللطف عليك عزيزتي 🙏تم النشر بواسطة Racha Ben Maouia في الاثنين، ٢٠ يوليو ٢٠٢٠