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منوعات

عادة من 1000 سنة.. الدنمارك تحول البحار إلى دماء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قتل سكان جزر "فارو" حوالي 300 حوت ودلافين الأطلسي الأبيض، ضمن تقليدًا عمره 1000 عام لتزويد مجموعة جزر الأرخبيل باللحوم للعام القادم.

تستمر الدنمارك، في المذبحة السنوية التي ترتكبها في حق الكائنات البحرية، والتي تعد هي عادة ثقافية للإقليم الدنماركي التي تجرى بشكل مستمر رغم اعتراضات أنصار البيئة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأدان النشطاء هذه الممارسة منذ فترة طويلة ، وقد قامت منظمة "سي شبرد " المهتمة بشئون البيئة بذلك مرة أخرى بعد مقتل حوالي 250 من الحيتان التجريبية ذات الزعانف الطويلة وبعض الدلافين ذات الوجه الأبيض قبالة قرية هفالبا الواقعة في أقصى جنوب جزيرة سودوروي.

ويقوم الصيادون والقائمون على تلك العادة بتقطيع الحيتان والدلافين ويذبحونهم بالسكاكين ، تاركين البحر يتحول إلى اللون الأحمر بالدم في صورة مرعبة.

وينقسم سكان جزر فارو حول هذه الممارسة ، لكن العديد منهم يحث وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات غير الحكومية على احترام ثقافتها التقليدية.

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