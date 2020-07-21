AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتعال الموقف بسبب هونج كونج.. تحذير شديد من الصين إلى بريطانيا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
طالب المتحدث باسم السفارة الصينية في المملكة المتحدة، من بريطانيا بالتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج، التي تعتبرها الشؤون الداخلية للصين.

وقال المتحدث باسم السفارة وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "أصدرت المملكة المتحدة مرارًا وتكرارا ملاحظات خاطئة بشأن قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج، ما يعني التدخل في شؤون هونج كونج، وهي شؤون داخلية للصين".

وأضاف: "قدم الجانب الصيني احتجاجات رسمية إلى الجانب البريطاني في مناسبات عديدة للتعبير عن قلقنا الشديد ومعارضتنا القوية لهذا الأمر". 

وذكر: "أن الصين تحث الجانب البريطاني على التوقف الفوري عن التدخل في شؤون هونج كونج، وهي الشؤون الداخلية للصين، بأي شكل من الأشكال. ستتحمل المملكة المتحدة العواقب إذا أصرت على السير في الطريق الخطأ". 

وكانت بريطانيا أعلنت الإثنين الماضي تعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج إلى أجل غير مسمى بسبب قانون الأمن الداخلي الصيني. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تحتج بشدة على تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن "هونج كونج"

تخلوا عن طابعكم الاستعماري.. الصين تحذر بريطانيا من التدخل في شئون هونج كونج

بريطانيا تحذر الصين: ما يحدث في هونج كونج خطوة للوراء

الصين تعارض تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن منح الجنسية لسكان «هونج كونج»

بعد عرض الجنسية على مواطني هونج كونج.. إجراء جديد تعتزم بريطانيا تفعيله ضد الصين

الصين تنتقد تدخل كندا في شئونها الداخلية

ترشيحاتنا

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

بنتك غوريلا.. ابنة الإعلامية جويل مردينيان تتعرض للتنمر.. تفاصيل

صاحب الشقة لا ذنب له.. مالك عقار مخالف يقرر تحمل نفقات التصالح.. فيديو

رئيس البرلمان الليبي: نثمن تفويض البرلمان المصري للجيش بالتدخل في ليبيا

البيت الأبيض: ترامب جدد تعهده بتسهيل صفقة عادلة بشأن سد النهضة

السيسي: مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة