اشتعال الموقف بسبب هونج كونج.. تحذير شديد من الصين إلى بريطانيا

طالب المتحدث باسم السفارة الصينية في المملكة المتحدة، من بريطانيا بالتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج، التي تعتبرها الشؤون الداخلية للصين.





وقال المتحدث باسم السفارة وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية: "أصدرت المملكة المتحدة مرارًا وتكرارا ملاحظات خاطئة بشأن قانون الأمن القومي لمنطقة هونج كونج، ما يعني التدخل في شؤون هونج كونج، وهي شؤون داخلية للصين".





وأضاف: "قدم الجانب الصيني احتجاجات رسمية إلى الجانب البريطاني في مناسبات عديدة للتعبير عن قلقنا الشديد ومعارضتنا القوية لهذا الأمر".





وذكر: "أن الصين تحث الجانب البريطاني على التوقف الفوري عن التدخل في شؤون هونج كونج، وهي الشؤون الداخلية للصين، بأي شكل من الأشكال. ستتحمل المملكة المتحدة العواقب إذا أصرت على السير في الطريق الخطأ".





وكانت بريطانيا أعلنت الإثنين الماضي تعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج إلى أجل غير مسمى بسبب قانون الأمن الداخلي الصيني.







