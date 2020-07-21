بكلمات مؤثرة.. شاعر سعودي يدعم الجيش المصري بعد قرار البرلمان

عبر الشاعر السعودي الشهير مفلح الصاطى الحربي عن حبه لمصر والجيش المصري بقصيدة حملت أسمى معانى التضامن والمساندة للجيش المصري بعد قرار البرلمان بالسماح للقوات المسلحة تنفيذ مهام قتالية خارج حدود الدولة.





وجاءت القصيدة القصيرة زاخرة بكلمات فاضت بكلمات مملؤة بالدعم لأجناد مصر الأسود خير أجناد الأرض الذين يتصدون لكل من تسول له نفسه الإقتراب من حدود مصر، ومؤكدة على الدور الريادى والمحورى التى تلعبه مصر فى المنطقة من ثقل على كافة المستويات ودحرها للأعداء في العصور السابقة من تتار وإفرنج وصولا للنصر فى حرب أكتوبر.





وإليكم نص القصيدة:-





‏نصر من الله يا آساد أمتنا

يا راية العرب والإسلام من قدمِ





يا خير جند يهز الكون جحفلهم

ويبلغ النجم بالأفعال والهمم





قد جرعوا ( التتر ) والإفرنج مرهم

وخط ( بارليف ) لم يصمد ولم يدمِ





يا مصر إنك في قلبي وفي نظري

فلا يهمك ( علج ) صاح من ألمِ





وتصدر هاشتاج «كلنا الجيش المصري» أعلى الوسوم تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين عقب موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة بمهمات قتالية خارج حدود الدولة.





وغرد آلاف الأشخاص على الهاشتاج، دعمًا لمصر وللقوات المسلحة، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش المصري وأحقيته في حماية الأمن القومي المصري وحدوده الغربية.





وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، والتي حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.



