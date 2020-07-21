بدون مباريات.. اليوم.. انطلاق معسكر وادي دجلة بالعين السخنة

ينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في العين السخنة استعدادا لإستئناف النشاط الرياضي من جديد.





ولم يتمكن فريق وادي دجلة من خوض وديه خلال تواجده في المعسكر المغلق نظرا لصعوبة الأمر في ظل الشروط التي حددها اتحاد الكرة من أجل خوض مباريات ودية قبل انطلاق الدوري المصري من جديد.





واشترط الاتحاد المصري لكرة القدم أن تكون الوديات بين فرق الدوري المصري الممتاز فقط دون الاستعانة بفرق من القسم الثاني أو الثالث فضلا عن المسحة الطبية التي يجب ان يخضع لها الفريقين قبل انطلاق اللقاء.









ويستمر معسكر الفريق الدجلاوي لمدة أسبوع واحد على أن يعود الفريق إلي القاهرة قبل موعد مباراته الودية مع نادي الزمالك بمقر النادي بميت عقبة والمقر إقامتها يوم 26 من الشهر الحالي.











