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تعليم

تجارة عين شمس تعلن كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعلم المدمج المستوى الرابع

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:18 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية تجارة جامعة عين شمس كشوف أسماء وأماكن جلوس طلاب نظام التعلم المدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول والثانى يوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2020 حيث نوهت الصفحة إلى أنه جارى اعلان باقى المواد تباعا.


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الاول برنامج إدارة المستشفيات على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1aUPFmKlrccaSJoKJSrya604BGH13I31e/view?usp=sharing


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الاول برنامج التنظيم والإدارة على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1EnMrLD4zKGBtG7nlxYjG3Z8f79WcX9Y6/view?usp=sharing

النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج الحاسب الآلى على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1fW0OPWA6tD4WO5NeQe8VC_bbXwj2Mn6Z/view?usp=sharing


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج النظم المحاسبية على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1tMDaGC-qt6Dh37jrjWkg6-4U1SnmzHKT/view?usp=sharing


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج إدارة مستشفيات على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1yNkmD2pF-3eqDQ0EuKB_6CuziPE_w4k5/view?usp=sharing


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج الحاسب الآلى على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1MnDyUBFDlj5zSGvHzdh5Cti_McmVp8ul/view?usp=sharing


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج تنظيم وإدارة على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1EFATYzoD1iTMjAl14k-gGovuu2eqQocg/view?usp=sharing


النظام القديم المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1ctUYCCH714J8-B6vai0bJjfADsEGch7S/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج إدارة المستشفيات على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/12L6QPVjkeBeTTl5BzTvOoLT_3ERi2rkF/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج الحاسب الآلى على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1pv1-Vj83MIn_mSSm0e8IE7t2frHe0A-N/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج تنظيم وادارة على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/14Msvs33DjwGUppESzXZo5sG8cIfGcGjb/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1xPjexrOAbvnneoO5RQnnXtSeqZsNZSLK/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج إدارة المستشفيات على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1rIYUYXh6_72Ijh_PBRGkBFm3fY_O4Taz/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج الحاسب الآلى على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1uq5ciV9Rz_n_7nQDd4aZrq0ehYpDOa7S/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج تنظيم وإدارة على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1-FUb2VRWY-zRQN4ke7Pl7BJ703g1F4lu/view?usp=sharing


تعلم مدمج المستوى الرابع الفصل الدراسى الثانى برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1En6juxFnZBAunuVYYDdNbMnxZd14bf2x/view?usp=sharing


ثانوية عامة المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج التنظيم والإدارة على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1hwL9v382YltBcODD2ClDKxWLrW134uux/view?usp=sharing


ثانوية عامة المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج الحاسب الآلى على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1Pse6q6z17vgQlIWdzZxZLJ2q4DRON8bC/view?usp=sharing


ثانوية عامة المستوى الرابع الفصل الدراسى الأول برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/15VoLy4bo0tDqp_Fbrk1m85qG8j-8ovN5/view?usp=sharing


ثانوية عامة المستوى الرابع فصل دراسى ثانٍ برنامج التنظيم والإدارة على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1A5YPnjFHZPjI-jj49RcjDgjIbyywAzGy/view?usp=sharing


ثانوية عامة المستوى الرابع فصل دراسى ثانٍ برنامج الحاسب الآلى على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1aAPSa_pSO9FS4JotBPYOyyFHjpSA7IL0/view?usp=sharing


ثانوية عامة المستوى الرابع فصل دراسى ثانٍ برنامج نظم محاسبية على الرابط التالى
https://drive.google.com/file/d/1lGrj9pmCIyZC9tC5ZzYcVgxbBxvan7ou/view?usp=sharing

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