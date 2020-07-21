أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تخفيض هائل على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 9.. و5 علامات تجعل جهازك فريسة للهاكرز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.









لتشجيع التباعد الاجتماعي.. Google Maps تتيح أماكن وأرصفة الدراجات

قامت شركة جوجل بإتاحة خاصية جديدة على خدمة خرائطها Google Maps ، وذلك بإتاحة طرق وأماكن وأرصفة الدراجات، وكذلك مقر الشركات والمحلات التي تقوم بتأجير الدراجات.





احذرها.. 5 أسباب تعمل على استنزاف بطارية هاتفك

يتفاجأ العديد من مستخدمى الهواتف بعد شراء هواتفهم التى تتميز بإمكانات عالية، ومنها قدرة بطارية تسع وقتا طويلا وتتحمل الاستهلاك الكثير، أنها بعد عدة أشهر تنفد بسرعة ويضعف أداءها بشكل ملحوظ للغاية.



