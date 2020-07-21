أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تخفيض هائل على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 9.. و5 علامات تجعل جهازك فريسة للهاكرز

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، إنه لا يوجد أى نوع من أنواع الاتفاقات السرية أو المعاملة المتساهلة بين فيسبوك و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أطلقت شركة جوجل تطبيق Shoploop للتسوق الإلكترونى عبر الفيديو على منصتها لتعريف المستهلكين على المنتجات الجديدة، وإتاحة تقييمها في مكان واحد في إطار فيديو لا يتجاوز 90 ثانية.
قامت شركة جوجل بإتاحة خاصية جديدة على خدمة خرائطها Google Maps، وذلك بإتاحة طرق وأماكن وأرصفة الدراجات، وكذلك مقر الشركات والمحلات التي تقوم بتأجير الدراجات.
يتفاجأ العديد من مستخدمى الهواتف بعد شراء هواتفهم التى تتميز بإمكانات عالية، ومنها قدرة بطارية تسع وقتا طويلا وتتحمل الاستهلاك الكثير، أنها بعد عدة أشهر تنفد بسرعة ويضعف أداءها بشكل ملحوظ للغاية.
غالبا ما يتعرض الكثير من مستخدمى الإنترنت لاختراقات وهجمات إلكترونية، ربما تكون مدمرة في بعض الأحيان، ليس فيما يخص أجهزتهم فقط، ولكن فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، وحساباتهم البنكية، وصورهم الشخصية، وغيرها.
لا يزال هاتف Samsung Galaxy Note 9 يغازل محبيه بسبب تمتعه بإمكانات كبيرة للغاية، ورغم أن شركة سامسونج قامت بإطلاقه منذ سنتين في عام 2018 ، وأنها بصدد إطلاق هاتف Galaxy Note 20 في الشهر القادم إلا أنه لا يزال ينافس معظم الهواتف في العام الحالى.
يفضل الكثير من مستخدمى الإنترنت، التصفح أو البحث بشكل خفى سواء للحصول على معلومات مهمة، أو البحث عن مساحة أكبر من الخصوصية، لضمان تأمين معلومات البحث بهم عند الاختراق، أو تعرضهم للتجسس من قبل أحد الأشخاص، سواء على أجهزتهم الشخصية أو أجهزة العمل.