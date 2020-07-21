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رياضة

بالصور.. طنطا يجري المسحة الخامسة بالمعسكر المغلق

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:36 ص
المسحة الخامسة لنادي
المسحة الخامسة لنادي طنطا
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حسام الحارتي

أجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا المسحة الخامسة الخاصة بفيروس كورونا المستجد استعدادا لاستئناف الدوري المصري من جديد.

جاء ذلك خلال المعسكر المغلق بالإسكندرية من أجل خوض التدريبات المكثفة تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني للفريق .

وكانت المسحتان الأولى والثانية اللتان أجراهما فريق طنطا كشفتا عن وجود 7 حالات إيجابية.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي لإستئناف الدوري المصري من جديد عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في معظم دول العالم .
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