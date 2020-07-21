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أخبار العالم

نصف تريليون دولار.. نقابة المعلمين الأمريكيين: عودة المدارس تكلف مبالغ باهظة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
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شريف سيد
حذرت ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة من أن عودة المدارس قد تكلف البلاد مبالغ باهظة، وذلك بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب. 

وحدد الاتحاد الأمريكي للمعلمين وفق ما نقلته "نيوزويك" ما يقرب من نصف تريليون دولار، من أجل عودة المدارس مرة أخرى في الولايات المتحدة. 

وقال إن عودة المدارس، يتطلب توسعة الفصول الدراسية بنسبة 47%، حتى يمكن توفير مسافة 6 أقدام بين التلميذ والاخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

كما يمكن أن يكلف تمويل الفصول المحمولة 115 مليار دولار بالإضافة إلى 147 مليار دولار إضافية للرواتب والمزايا للمعلمين. 

ورصد التقرير الحاجة إلى مبلغ 36 مليار دولار من أجل توفير مناطق النظافة، وتزويد الممرضات بمعدات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى 43 مليار دولار للتعليم الإضافي والدعم الاجتماعي للأطفال. 

ويتضح من الميزانية التي حددتها النقابة العمالية الخاصة بالمعلمين، أن الولايات المتحدة في حاجة إلى أموال طائلة من أجل عودة المدارس بشكل آمن. 
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