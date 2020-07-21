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رياضة

‏السّعادة ﻻ تحتاج إلى معجزات.. إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لمتابعيه في صلاة الفجر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:38 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم
وجه إبراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي السابق رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وغرد إبراهيم سعيد :"‏السّعادة ﻻ تحتاج إلى معجزات عظيمة. كلّ ما تحتاجه قلب متسامح، وجه مبتسم، وقناعة بالرزق، وثقة تامّة بالله.. إن كان الله معك فمن عليك؟، وإن كان الله عليك فمن معك؟ .‎#صلاه_الفجر ".

وسبق أن أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.


ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.
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