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سيارات

تصميم تخيلى جديد لـ BMW X1 موديل 2021.. صور

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
أعلن موقع Kolesa للتصميمات العالمية للسيارات عن تصميم تخيلى جديد للسيارة BMW X1 موديل 2021، استنادا إلى اللقطات التجسسية الأولى لها في أوائل الشهر الماضي بتمويهات كثيفة أثناء اختبارها.


وقام فريق موقع Kolesa بملاحظة العديد من إشارات التصميم مثل المصابيح الخلفية الأصغر من الجيل الحالي، وبالفعل راعوا ذلك فى التصميم التخيلى.


وظهرت السيارة BMW X1 موديل 2021، بشبك أمامي كبير ومصابيح أمامية أكثر دقة ووضوحًا، وفي الخلف، يمكننا رؤية المصابيح الخلفية الأصغر، على الرغم من أن شكلها لم يتحدد بعد.


أما المقصورة الداخلية، فقد قام فريق Kolesa بوضع شاشتين منحنيتين موجهتين للسائق، بالإضافة إلى لوحة تحكم وكونسول وسطي معاد تصميمهم، مستوحى تصميمها من الفئة الثانية Active Tourer.


كما ستستمد السيارة BMW X1 موديل 2021، قوتها من مجموعة من خيارات محركات البنزين والديزل، كما ستحصل على إصدار هجين بالقابس أيضًا.


ولكن لم تعلن حتى يومنا هذا شركة BMW رسميا عن ميعاد التدشين الرسمى لها.
تصميم تخيلى جديد لـ BMW X1 موديل 2021.. صور
تصميم تخيلى جديد لـ BMW X1 موديل 2021.. صور
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